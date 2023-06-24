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السبت، 24-06-2023 07:28 م

بوتين يصادق على قانون يسمح بتجنيد السجناء في الجيش الروسي

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الوكيل الاخباري - أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم السبت، مصادقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قانون يسمح بتجنيد السجناء للخدمة العسكرية بموجب عقود، باستثناء أولئك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة.اضافة اعلان



وقالت الرئاسة الروسية، في بيان صحفي:"سيتمكن المواطنون ممن لديهم سوابق جنائية من إبرام عقد للخدمة العسكرية أثناء التعبئة أو الأحكام العرفية، ولا ينطبق هذا القانون على المدانين بجرائم جنسية ضد القُصّر، وكذلك المواد المتعلقة بالإرهاب أو الخيانة أو التجسس".


وأضاف البيان :"المواطنون محدودو القدرة الجسدية سيكون بإمكانهم إبرام عقود مع القوات المسلحة خلال فترة التعبئة والحرب".
بترا

 




 

 


 

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