روسيا تنزل إلى المياه غواصة صاروخية جديدة

الوكيل الإخباري - ذكرت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن روسيا ستنزل إلى المياه قريبا غواصة صاروخية جديدة طورتها لصالح الجيش.

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وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية لمؤسسة أحواض بناء السفن الأميرالية الروسية: "يوم الخميس 27 أبريل الجاري ستشهد أحواض بناء السفن الأميرالية الروسية احتفالية ستخصص لإنزال غواصة موجايسك العسكرية إلى المياه، وهي خامس غواصة من نوع Varshavyanka يتم تطويرها لصالح أسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي في إطار المشروع الحكومي 636.3".



وأشار البيان إلى أن الاحتفالية ستشهد حضور عدد من الشخصيات العسكرية في سلاح البحرية الروسي، وممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة الروسية، وممثلين عن الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن".



وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن مؤسسة أحواض بناء السفن الأميرالية تعمل على تطوير 6 غواصات من نوع Varshavyanka لصالح أسطول المحيط في جيش البلاد.



بدأ العمل على تطوير غواصة "موجايسك" أغسطس عام 2021، ومن المفترض أن تسلّم للجيش الروسي قبل نهاية العام الجاري.



ويبلغ طول كل غواصة من غواصات Varshavyanka الروسية 73 مترا، وعرضها 10 أمتار، كما يمكنها الغوص لعمق 300 والإبحار بسرعة 20 عقدة، والعمل بشكل مستقل في البحر لمدة 45 يوما، فضلا عن أنها مجهزة بـ 6 منصات لإطلاق الطوربيدات من عيار 533 ملم، ومنصات لإطلاق صواريخ "كاليبر" المجنحة البعيدة المدى.

RT