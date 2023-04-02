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الأحد، 02-04-2023 12:03 م

وفد سوري يتوجه إلى موسكو لبحث إنهاء التواجد العسكري التركي

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الوكيل الإخباري - قال أيمن سوسان رئيس الوفد السوري المتوجه إلى موسكو للمشاركة بالاجتماع الرباعي "سوريا روسيا إيران وتركيا"، إنه سيتم التركيز على إنهاء التواجد العسكري التركي في الأراضي السورية.

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وأضاف أيمن سوسان معاون وزير الخارجية، ورئيس الوفد السوري أن الوفد سيركز بالتحديد على إنهاء التواجد العسكري التركي على الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية.

ولفت سوسان إلى أن الوفد السوري سيعقد مشاورات ثنائية مع الجانبين الروسي والإيراني يوم 3 أبريل، وفي اليوم التالي سيشارك في الاجتماع الرباعي.


غادر وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين دمشق ظهر اليوم متوجها إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في سورية وروسيا وإيران وتركيا.

 

RT

 




 

 


 

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