بوتين يشيد بالتعاون الدفاعي مع بيلاروسيا رغم ضغط العقوبات

الوكيل الإخباري - بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ببرقية تهنئة إلى نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بمناسبة يوم الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروس، حسب ما أوردته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، اليوم الأحد.



ونشر الكرملين نص برقية التهنئة المرسلة إلى لوكاشينكو، التي جاء فيها: «السيد المحترم ألكسندر جيرجوريفيتش، تقبلوا أحر التهاني بمناسبة يوم الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروس... رغم ضغط العقوبات غير المسبوق من الخارج، نواصل تنسيق جهودنا بفعالية على الساحة الدولية. نحن ننفذ بنجاح برامج في مجالي الدفاع والأمن، تهدف إلى تعزيز السيادة المالية، والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية».



وأشار بوتين، وفق البرقية، إلى أن روسيا وبيلاروس توسعان بشكل مستمر التعاون القائم على المنفعة المتبادلة، وتعزيز آليات دولة الاتحاد.



جدير بالذكر أنه يتم الاحتفال بيوم الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروس، في الثاني من أبريل (نيسان) من كل عام، منذ عام 1996، عندما تم التوقيع على اتفاقية بين البلدين، تهدف إلى توحيد الفضاء الاقتصادي المشترك.

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الشرق الأوسط