روسيا : ثوران بركان يهدد حركة الطيران في البلاد

الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الروسية، أمس الثلاثاء، أن بركان شيفيلوتش، الواقع على شبه جزيرة كامشاتكا، شرقي البلاد، ثار صباح اليوم، ما نتج عن صعود عامود من الرماد بلغ ارتفاعه 10 كيلومترات، مبينة أن الرماد يشكل تهديدا متزايدا للحركة الجوية.



وقالت الأكاديمية الروسية للعلوم، في بيان صحفي:" إن سحابة الرماد التي أعقبت ثورة البركان تتجه ناحية الغرب والجنوب وتغطي مساحة طولها 400 كيلو متر وعرضها 270 كيلومترا، ما شكل تهديدا لحركة الطائرات".

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