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الخميس، 21-03-2024 11:06 ص

روسيا.. حفر 53 مترا لإنقاذ عمال محاصرين على عمق 125 مترا في منجم

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الوكيل الاخباري- أزال المنقذون 160 مترا مكعبا إضافية من التراب المتغلغل إلى فراغات بين الصخور بعد الانهيار بمنجم بايونير بمقاطعة آمور أقصى شرق روسيا ضمن جهود إنقاذ العمال الـ13 المحاصرين منذ أيام.

ويمضي العمال الـ13 المحاصرون في المنجم يومهم الثالث دون أي معلومات أو أي إشارة من جهتهم حول وضعهم بعد حادثة الانهيار في الوقت الذي تتابع فيه فرق وزارة الطوارئ الروسية كافة الجهود اللازمة لإنقاذهم.

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وقال بيان الوزارة في قناتها على "تلغرام": "يعمل المتخصصون على مدار الساعة في المنجم في مقاطعة آمور. وتمت إزالة 160 مترا مكعبا آخر من الأتربة، والنزول إلى عمق 53 مترا بمساعدة الحفارات".

وأضاف البيان: "يتم تحضير المواد لتشييد خرسانات مقاومة للماء. ويجري حفر بئرين من السطح نحو جوف الأعمال في المنجم".

يشار إلى أن العمال المحاصرين كانوا متواجدين على عمق 125 مترا. وأوضحت الطوارئ الروسية أن "حفارتين تعملان في الموقع".

 




 

 


 

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