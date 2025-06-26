آلاف اللاجئين الأفغان يغادرون إيران خشية تجدد الحرب

وقرر العديد من اللاجئين الأفغان مغادرة إيران طوعاً خلال فترة الحرب وحتى بعد توقفها، خوفاً من تجدد التصعيد العسكري وتأثيره على حياتهم.
وشهد معبر إسلام قلعة الحدودي في ولاية هرات، الواقعة غربي أفغانستان، والذي يلاصق ولاية خراسان رضوي الإيرانية، ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد اللاجئين العائدين خلال الأسبوعين الماضيين.
وأكد العديد من اللاجئين أن مغادرتهم كانت نتيجة الخوف من الضربات الإسرائيلية التي تهدد حياتهم.
وعلى الرغم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن توقف الحرب، فإن حركة العودة من إيران إلى أفغانستان لم تتوقف، حيث تواصل المعابر الحدودية استقبال أعداد كبيرة من العائدين.
العربية
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية السعودي والمبعوث الأمريكي إلى سوريا يبحثان سبل دعم دمشق
-
طهران: الموافقة على خطة إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
-
فرنسا تعلن أنها ساعدت إسرائيل بالتصدي للمسيرات الإيرانية
-
مصر تعلن بدء استخراج الغاز من سلسلة آبار ضخمة
-
رئيس الأركان الإيراني يتوعد واشنطن وتل أبيب: سنراقب أي تحرك قادم
-
خامنئي يهنئ الشعب الإيراني بالانتصار على إسرائيل
-
ترامب يؤجج خلافات الإسرائيليين بعد حديثه عن إنقاذ نتنياهو
-
لبنان: شهيد وجريح جراء استهدافهم بمسيرة إسرائيلية