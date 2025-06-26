الخميس 2025-06-26 02:54 م
 

آلاف اللاجئين الأفغان يغادرون إيران خشية تجدد الحرب

صور من معبر إسلام قلعة الحدودي في ولاية هرات المحاذية لإيران
صور من معبر إسلام قلعة الحدودي في ولاية هرات المحاذية لإيران
 
الخميس، 26-06-2025 01:37 م
الوكيل الإخباري- تشهد أفغانستان موجة من عودة اللاجئين الأفغان في إيران، عقب التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وإيران والذي استمر لمدة 12 يوماً.اضافة اعلان


وقرر العديد من اللاجئين الأفغان مغادرة إيران طوعاً خلال فترة الحرب وحتى بعد توقفها، خوفاً من تجدد التصعيد العسكري وتأثيره على حياتهم.

وشهد معبر إسلام قلعة الحدودي في ولاية هرات، الواقعة غربي أفغانستان، والذي يلاصق ولاية خراسان رضوي الإيرانية، ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد اللاجئين العائدين خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد العديد من اللاجئين أن مغادرتهم كانت نتيجة الخوف من الضربات الإسرائيلية التي تهدد حياتهم.

وعلى الرغم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن توقف الحرب، فإن حركة العودة من إيران إلى أفغانستان لم تتوقف، حيث تواصل المعابر الحدودية استقبال أعداد كبيرة من العائدين.

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