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الثلاثاء، 19-03-2024 10:14 ص

روسيا.. رحلة جوية قياسية لمروحيتين حديثتين في أجواء سيبيريا

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الوكيل الاخباري- قامت مروحيتا "مي – 38 – 4" الحديثتان برحلة جوية طويلة المدى من قازان على نهر الفولغا إلى مدينة ماغادان في أقصى شمال شرق روسيا، وقطعتا مسافة تقدر بـ6500 كيلومتر.

وانطلقت الرحلة الجوية الاختبارية في مطلع مارس الجاري واستغرقت 4 أيام. لم تهبط المروحيتان الثقيلتان خلال الرحلة الجوية إلا في مطاري أومسك ونوفوسيبيرسك في غرب سيبيريا.

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وتم قد تصنيع كلا المروحيتين في مصنع "قازان" للمروحيات. كان يفترض أولا أن يتم إدخالهما إلى فريق "روسيا" للطيران التابع للديوان الرئاسي. ولكن بعد نجاح الرحلة الجوية اتخذ قرار بتسليمهما لشركة "أفياتسيا كوليما" التابعة لإدارة مقاطعة ماغادان الروسية.

وحسب الخدمة الصحفية لمصنع "قازان" لمروحيات فإن الإنتاج الصناعي المتسلسل لمروحيات "مي – 38" الثقيلة يجب أن يبدأ بحلول عام 2026 فقط على الرغم من أنه كان يخطط أولا لإنتاج 4 مروحيات من هذا النوع عام 2023 على دفعات. وذلك بسبب مشاكل متعلقة بتطوير محرك ديزل ТВ7-117В ومشاكل أخرى لها علاقة باستبدال الواردات في بعض أنظمة المروحية.

 

 

 




 

 


 

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