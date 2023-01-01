روسيا عام 2023.. انتخابات على مختلف المستويات

الوكيل الاخباري- تشهد روسيا الاتحادية إجراء عمليات انتخابية على مختلف المستويات في يوم الانتخابات الموحد في سبتمبر عام 2023.



وستجري في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه لأول مرة انتخابات البرلمانات المحلية والإقليمية، وسيتم انتخاب حكام الجمهوريتين والمقاطعتين.



وسيجري يوم الانتخابات الموحد في 10 سبتمبر عام 2023، وسيتم خلاله أكثر من 4 آلاف عملية انتخابية سيتم في ختامها استبدال أكثر من 34 ألف من النواب من مختلف المستويات وأصحاب المناصب المنتخبة بما في ذلك المحافظين وحكام الأقاليم والجمهوريات ، ومن المتوقع أن يشارك فيها أكثر من 65 مليون ناخب.



وفي يوم الانتخابات الموحدة، سينتخب سكان موسكو عمدة العاصمة الروسية الذي يشغله حاليا سيرغي سوبيانين.



ووفقا للتشريعات السارية حاليا، ستجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في روسيا في 17 مارس 2024. ووفقا لهذه التشريعات ستنطلق الحملة الانتخابية الرئاسية في ديسمبر عام 2023.

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روسيا اليوم