الجمعة 13-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الديوان الملكي ينعى الشيخ خليفة بن زايد ويعلن الحداد 40 يوما

الملكة عن الراحل الشيخ خليفة بن زايد: صاحب مواقف مشرفة

الأردن يبحث إنشاء مراكز بحثية طبية بالشراكة مع إيطاليا

التلفزيون الأردني يبث آيات من القرآن حدادا على الشيخ خليفة بن زايد

الخصاونة ينعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

الاحتلال يمنع مرافقة جثمان شيرين أبو عاقلة

الملك ناعيا الشيخ خليفة بن زايد : فقدنا أخا عزيزا وقائدا فذا

بدء مراسم تشييع جثمان أبو عاقلة بمسقط رأسها بالقدس

أبرز المحطات في حياة رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد

وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد واعلان الحداد 40 يوماً

الجمعة، 13-05-2022 03:39 م

روسيا: لم نتلق رد من أوكرانيا على وضع وثيقة مشتركة

20220224_1645689367-672


الوكيل الإخباري - أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، عن أن روسيا لم تتلق رد من أوكرانيا بشأن وضع وثيقة مشتركة، مشددة على أنه لا يوجد أي إجراء فعلي على المقترحات التي تقدمت بها خلال المفاوضات.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: "لا يوجد تحرك حتى الآن بشأن وثيقة مشتركة مع أوكرانيا. التوقف عن العمل على الوثيقة يرجع إلى حقيقة أن الجانب الأوكراني لا يستجيب ولا يرد على مقترحات روسيا".

وأضاف بيسكوف: "لا اعتراض على اجتماع الرئيس الروسي مع الرئيس الأوكراني، لكن يجب الإعداد لذلك والتحضير لعقد مثل هذا الاجتماع". 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image627e34e997811

أبرز المحطات في حياة رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد

1660e062eca8bc437083691c15ab975b5abf32ad

وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد واعلان الحداد 40 يوماً

main_image627e102e25d7b

كوريا الشمالية تعزل وتعالج 187 ألف شخص مصابين بحمّى

w

إسبانيا تعلن فتح حدود سبتة ومليلية مع المغرب الثلاثاء المقبل

BeFunky-design-1-5

بعد ساعات من تسجيل أول إصابة بكورونا.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية

fakhfakh

تبرئة رئيس الحكومة التونسية الأسبق من تهمة تضارب المصالح

أخبار متعلقة
d207f84c-روسيا

روسيا: لن نستخدم الأسلحة النووية في أوكرانيا

شركات-استيراد-وتصدير-مواد-غذائية

روسيا تتعهد باستمرار تصدير المواد الغذائية

20220212_1644613323-373

روسيا تصعد هجماتها على محطات النقل والطاقة

main_image62626b77822ab

أول عربي يشارك بالقتال في أوكرانيا ويقع أسير حرب - فيديو

9922c9e6-rruryf3gezlktl5ge7wo4ztnge-1536x1053

روسيا تعلن عن خطتها الثانية في أوكرانيا

----webp-2-1

روسيا: سوف نحقق الهدف من العملية العسكرية في اوكرانيا