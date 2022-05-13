روسيا: لم نتلق رد من أوكرانيا على وضع وثيقة مشتركة

الوكيل الإخباري -

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أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، عن أن روسيا لم تتلق رد من أوكرانيا بشأن وضع وثيقة مشتركة، مشددة على أنه لا يوجد أي إجراء فعلي على المقترحات التي تقدمت بها خلال المفاوضات.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: "لا يوجد تحرك حتى الآن بشأن وثيقة مشتركة مع أوكرانيا. التوقف عن العمل على الوثيقة يرجع إلى حقيقة أن الجانب الأوكراني لا يستجيب ولا يرد على مقترحات روسيا".وأضاف بيسكوف: "لا اعتراض على اجتماع الرئيس الروسي مع الرئيس الأوكراني، لكن يجب الإعداد لذلك والتحضير لعقد مثل هذا الاجتماع".