روسيا وفنزويلا تتفقان على تعزيز التعاون العسكري

الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن توقيع اتفاق بين بلاده وروسيا بشأن تعزيز التعاون والتنسيق في المجال العسكري.

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وجاء إعلان مادورو بعد اجتماع مع وفد حكومي روسي، قال خلاله إن "روسيا وفنزويلا استعرضتا خطط التعاون في المجال العسكري و اتفقتا على زيادته لحماية السلام والسيادة في المنطقة وتحديدا أمريكا اللاتينية".



وأضاف مادورو قائلا: "خلال الاجتماع مع نائب رئيس الحكومة الروسية، يوري بوريسوف، راجعنا التعاون العسكري مع روسيا واتفقنا على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين لحماية السلام والسيادة ووحدة الأراضي".