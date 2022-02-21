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الإثنين، 21-02-2022 08:33 ص

روسيا وفنزويلا تتفقان على تعزيز التعاون العسكري

علم روسيا


الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن توقيع اتفاق بين بلاده وروسيا بشأن تعزيز التعاون والتنسيق في المجال العسكري.

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وجاء إعلان مادورو بعد اجتماع مع وفد حكومي روسي، قال خلاله إن "روسيا وفنزويلا استعرضتا خطط التعاون في المجال العسكري و اتفقتا على زيادته لحماية السلام والسيادة في المنطقة وتحديدا أمريكا اللاتينية".


وأضاف مادورو قائلا: "خلال الاجتماع مع نائب رئيس الحكومة الروسية، يوري بوريسوف، راجعنا التعاون العسكري مع روسيا واتفقنا على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين لحماية السلام والسيادة ووحدة الأراضي".

 

سبوتنيك عربي

 




 

 


 

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