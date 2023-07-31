الإثنين 31-07-2023
الوكيل الاخباري

رياض سلامة يودع مصرف لبنان

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الإثنين، 31-07-2023 11:06 ص

رياض سلامة يودع مصرف لبنان

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الوكيل الإخباري- تنتهي اليوم ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التي دامت 30 عاما، المستهدف بتحقيقات أوروبية عدة حول مصدر ثروته وأدائه على رأس البنك المركزي منذ ثلاثة عقود، من دون تعيين خلف له.

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وحسب صحيفة "الجمهورية"، من المفترض أن يتسلم النائب الأول وسيم منصوري مسؤوليات الحاكم بالوكالة، وفق ما ينص القانون، بانتظار أن تجد القوى السياسية حلا في بلد يقوم نظامه على المحاصصة ، ويتطلب فيه تعيين موظفين من الدرجة الأولى توافقا سياسيا يبدو من الصعب توافره في الوقت الراهن على وقع الانقسامات الحادة.


وسيعلن منصوري الذي كان هدد بالاستقالة قبل أسابيع للضغط من أجل تعيين خلف لسلامة موقفه خلال مؤتمر صحافي قبل ظهر اليوم.

 


ويعد عهد سلامة (73 عاما) الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان منذ 1993 من الأطول في العالم.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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