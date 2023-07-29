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السبت، 29-07-2023 11:46 ص

نصرالله: لن نتهاون ومستعدون لأي حماقة إسرائيلية

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الوكيل الإخباري- شدد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، اليوم السبت، على أن "المقاومة في لبنان لن تتهاون وستكون جاهزة للردع والمواجهة والتحرير أمام أي حماقة إسرائيلية".

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كلام نصرالله جاء خلال إحياء "ذكرى عاشوراء" في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أكد نصرالله أن "لبنان هو المعتدى عليه وإسرائيل لا تزال تحتل جزءا من أرضنا وهي أعادت احتلال جزءا من الغجر وتتحدث بوقاحة عن استفزازات".

وشدد نصرالله على أنه "عندما يضعنا عدونا بين خيارين بين الحرب والذلة فإننا نختار ونقول للعالم: هيهات منا الذلة".

وقال نصرالله إن "المقاومة ستكون جاهزة لأي خيار ولن تسكت عن أي حماقة، فإسرائيل هي التي تخترق الأجواء وتواصل احتلال الأرض".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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