الخميس 28-09-2023
الوكيل الاخباري

زاخاروفا تطالب كندا بالتوقف عن تقديم الدعم المالي لكييف

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الخميس، 28-09-2023 12:22 ص

زاخاروفا تطالب كندا بالتوقف عن تقديم الدعم المالي لكييف

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الوكيل الاخباري- علقت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على اعتذار رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، عن تكريم النازي الأوكراني في البرلمان، وطالبت أوتاوا بالتوقف عن تقديم الدعم المالي لكييف.

ولفتت زاخاروفا إلى اعتذار ترودو، الذي وصف الحادث بأنه "إساءة شنيعة" لذكرى ضحايا المحرقة وغيرهم من الأشخاص الذين عانوا من النازية. ودعت أوتاوا إلى التفكير بوقف الدعم المالي لكييف على خلفية هذا الوضع.

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وأضافت: "لكن كندا لن تتوقف عن منح الأموال للدولة التي رفعت المتعاونين خلال الحرب العالمية الثانية مع جيش التمرد الأوكراني النازي إلى مرتبة الأبطال؟".

 




 

 


 

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