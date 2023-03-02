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الخميس، 02-03-2023 09:59 ص

زاخاروفا تكشف سبب عدم عقد لقاء بين لافروف وبلينكن في الهند

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الوكيل الإخباري - صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن واشنطن تشجع تصعيد الصراعات في العالم وإبعاد الدبلوماسية، الأمر الذي حال دون إجراء لقاء بين لافروف وبلينكن في الهند.

وقالت زاخاروفا، اليوم الخميس، للصحفيين: "هل كانت هناك أي شكوك في ذلك (في عدم إجراء لقاء بين لافروف وبلينكن)؟ برأيي إن موقف الولايات المتحدة تم تحديده بوضوح منذ وقت طويل. إنها تدعم تصعيد النزاعات في الأصل في جميع أنحاء العالم وقامت لسوء الحظ باستبعاد الدبلوماسية إلى الخلفية. وهناك تساؤلات حاليا: لماذا؟ لأنهم لا يعرفون استخدامها أو يثقون بها أو ببساطة لأن التدمير هو منطق السياسة الخارجية الأمريكية بشكل عام".

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ويعقد اليوم الخميس في الهند اجتماع لوزراء خارجية بلدان مجموعة العشرين.


وكان وزير الخارجية الروسي عقد أمس الأربعاء، اجتماعات ثنائية في نيودلهي مع نظرائه الهندي والتركي والبرازيلي.


ووفقا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من المقرر أن يلتقي لافروف مع نظيره الصيني تشين جانغ، وسيكون هذا أول لقاء لهما بعد تسلم الأخير منصبه كوزير لخارجية الصين الشعبية.

 

RT

 




 

 


 

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