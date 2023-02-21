روسيا تبلغ الولايات المتحدة بضرورة سحب قواتها من أوكرانيا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها استدعت السفيرة الأمريكية لين تريسي، على خلفية التصعيد وانجرار الولايات المتحدة إلى الصراع بأوكرانيا.

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وقالت الخارجية الروسية في بيان: "إن رئيسة البعثة الدبلوماسية الأمريكية، تم استدعاؤها إلى وزارة الخارجية الروسية، في 21 فبراير، وذلك على خلفية التورط المتزايد للولايات المتحدة في الأعمال القتالية إلى جانب نظام كييف".



وأضافت أنها أبلغت السفيرة الأمريكية بضرورة أن تتخذ واشنطن خطوات لسحب عسكرييها والعسكريين التابعين لحلف شمال الأطلسي (الناتو) من أوكرانيا.

RT