الخميس 09-02-2023
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الخميس، 09-02-2023 09:46 ص

رئيس مجلس الدوما الروسي: بايدن سجل نفسه في التاريخ كإرهابي

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الوكيل الإخباري - اعتبر رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يسجل نفسه في التاريخ كإرهابي أمر بتخريب البنية التحتية للطاقة لشركائه الاستراتيجيين.

وجاء ذلك في تعليق فولودين على تقرير نشره الصحفي الأمريكي سيمور هيرش اتهم فيه الإدارة الأمريكية بالوقوف وراء تفجير خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" في بحر البلطيق في سبتمبر الماضي.

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وكتب فولودين عبر "تلغرام" اليوم الخميس: "بايدن يسجل نفسه في التاريخ كإرهابي. فبتوجيه من الرئيس الأمريكي، قام غواصون أمريكيون، تحت غطاء مناورات للناتو وبدعم من البحرية النرويجية، بزرع عبوات ناسفة يتم التحكم فيها عن بعد بالقرب من خطوط أنابيب الغاز في بحر البلطيق، ثم فجروها".


وتابع: "بينما أصبح (الرئيس الأمريكي الأسبق) ترومان مجرما عندما استخدم الأسلحة النووية ضد المدنيين في هيروشيما وناغازاكي، أصبحخ بايدن إرهابيا أمر بتدمير البنية التحتية للطاقة لشركائه الاستراتيجيين - ألمانيا وفرنسا وهولندا".


ووصف فولودين ما حدث بأنه عمل ترهيب من قبل واشنطن "لأتباعها الذين قرروا تطوير الاقتصاد مسترشدين بمصالح مواطنيهم".


وأضاف: "الحقائق المنشورة (في تقرير هيرش) يجب أن تصبح أساسا لتحقيق دولي، وتقديم بايدن وشركائه للعدالة، وكذلك دفع تعويضات للدول المتضررة من هذا الهجوم الإرهابي".

وسبق أن أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه يجب على واشنطن التعليق على التحقيق الذي أجراه هيرش حول تورط البيت الأبيض في تخريب خطوط أنابيب "السيل الشمالي".


من جانبه، رفض البيت الأبيض بصورة قاطعة، المعلومات التي وردت في تقرير هيرش، ووصفها بأنها "كذبة مفبركة وخرافة كاملة"، بينما جدد البنتاغون نفيه السابق لتورط الولايات المتحدة "بأي شكل من الأشكال" في الهجوم على "السيل الشمالي".

 

RT

 




 

 


 

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