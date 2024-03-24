زعيم كوريا الشمالية يبعث رسالة إلى بوتين بشأن هجوم موسكو

الوكيل الإخباري- بعث زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، برسالة تعاطف إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعة حفلات "كروكوس سيتي" بالقرب من موسكو.

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وأعرب كيم، في رسالته، نيابة عن حكومة وشعب كوريا الشمالية، ونيابة عن نفسه، عن عميق تعازيه وتعاطفه مع الرئيس الروسي، ومع حكومة وشعب روسيا، وأسر الضحايا وذويهم، بعد الأخبار المحزنة المفاجئة عن وقوع خسائر فادحة في الأرواح نتيجة لهجوم إرهابي واسع النطاق في منطقة موسكو، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية المركزية.



وأضاف أن "موقف حكومة كوريا الشمالية المعارض لجميع أنواع الإرهاب، ثابت ولا شيء يمكن أن يبرر الإرهاب الشنيع، الذي يهدد حياة الإنسان".



وتابع زعيم كوريا الشمالية في رسالته: "إن شعبنا يعتبر محنة وحزن الشعب الروسي الصديق بمثابة آلامه الخاصة، ويقدم الدعم والتضامن الثابتين للقضية العادلة للشعب الروسي، لتعزيز الوحدة الاجتماعية والسياسية والاستقرار المتمركزين حولكم، والدفاع عن أمن البلاد وعن حقوقها السيادية".



وأعربت رسالة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن "الأمل الصادق في أن تتمكن الحكومة الروسية والشعب الروسي القوي من القضاء على آثار الهجوم الإرهابي في أقرب وقت ممكن، وأن يتم تحقيق الاستقرار للعائلات الثكلى والضحايا.



سبوتنيك