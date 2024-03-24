الأحد 24-03-2024
الوكيل الاخباري
 

إنخفاض ملموس على بعض أصناف الخضار في السوق المركزي

جيش الاحتلال: مقتل رقيب من لواء ناحال بمعركة شمالي غزة

الحكومة تكشف آخر مستجدات مشروع قانون العفو العام لسنة 2024

زعيم كوريا الشمالية يبعث رسالة إلى بوتين بشأن هجوم موسكو

بزي الجيش الإسرائيلي .. مطلق نار يصيب رجل وامرأتين في أسدود المحتلة

أسعار الذهب في الأردن .. كم بلغ سعر غرام 21 ؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو كاذبة وتتهرب من المسؤولية

تصادم بين مركبتين أمام المدخل الرئيسي للمدينة الطبية والسير تُحذّر

قوات الاحتلال تقتحم المصلى القبلي بالمسجد الأقصى

بيوم الحداد الوطني.. الروس يتوافدون إلى كروكوس

الأحد، 24-03-2024 10:21 ص

زعيم كوريا الشمالية يبعث رسالة إلى بوتين بشأن هجوم موسكو

11


الوكيل الإخباري- بعث زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، برسالة تعاطف إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعة حفلات "كروكوس سيتي" بالقرب من موسكو.

اضافة اعلان


وأعرب كيم، في رسالته، نيابة عن حكومة وشعب كوريا الشمالية، ونيابة عن نفسه، عن عميق تعازيه وتعاطفه مع الرئيس الروسي، ومع حكومة وشعب روسيا، وأسر الضحايا وذويهم، بعد الأخبار المحزنة المفاجئة عن وقوع خسائر فادحة في الأرواح نتيجة لهجوم إرهابي واسع النطاق في منطقة موسكو، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية المركزية.


وأضاف أن "موقف حكومة كوريا الشمالية المعارض لجميع أنواع الإرهاب، ثابت ولا شيء يمكن أن يبرر الإرهاب الشنيع، الذي يهدد حياة الإنسان".


وتابع زعيم كوريا الشمالية في رسالته: "إن شعبنا يعتبر محنة وحزن الشعب الروسي الصديق بمثابة آلامه الخاصة، ويقدم الدعم والتضامن الثابتين للقضية العادلة للشعب الروسي، لتعزيز الوحدة الاجتماعية والسياسية والاستقرار المتمركزين حولكم، والدفاع عن أمن البلاد وعن حقوقها السيادية".


وأعربت رسالة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن "الأمل الصادق في أن تتمكن الحكومة الروسية والشعب الروسي القوي من القضاء على آثار الهجوم الإرهابي في أقرب وقت ممكن، وأن يتم تحقيق الاستقرار للعائلات الثكلى والضحايا.

سبوتنيك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1711264303291

السنغال تختار رئيسها الخامس اليوم

65ffc5504236042cb150310b

بيوم الحداد الوطني.. الروس يتوافدون إلى كروكوس

65ff57df4c59b733594a08f3

فيديو- الإمارات تضيء أبرز معالمها بالعلم الروسي تضامنا مع ضحايا هجوم موسكو

65ffb8694236042ad470af3c

روسيا تصدر بيانا جديدا بحصيلة ضحايا هجوم كروكوس الإرهابي

65ffb2794c59b73f911be9b8

فيديو - سيول عارمة وطقس قاس تتعرض له السعودية

65ffbeec4c59b75ffd6f1d48

روغوف: التحذيرات الأمريكية بخصوص هجمات إرهابية ضجيج إعلامي فارغ

أخبار متعلقة
الهجوم-الارهابي-في-موسكو-1711182418

الأمن الروسي يبلغ بوتين باعتقال 11 متورطا بهجوم "كروكوس" الإرهابي

65f292054c59b77db6116021

صواريخ غربية في يد أوكرانيا وأخرى في الطريق

thumbs_b_c_4d1d2fc02e465149e3f5f968e5823851

روسيا تدعو إلى وقف الأعمال العدائية في السودان بأسرع ما يمكن

65f179234c59b72ddc2a98d0

بيسكوف يعلق على تصريحات باشينيان حول احتمال الخروج من معاهدة الأمن الجماعي

65f16f4d4c59b72f0f594969

الخارجية الصينية تعلق على تصريحات بوتين بشأن الأسلحة النووية

113-174013-iliouchine-il-76-russia-3

تحطم طائرة عسكرية روسية على متنها 15 شخصاً