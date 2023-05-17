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الأربعاء، 17-05-2023 08:48 ص

زعيم كوريا الشمالية يتفقد محطة للأقمار الصناعية العسكرية

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الوكيل الإخباري - ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تفقد محطة للأقمار الصناعية العسكرية أمس الثلاثاء.

وذكر التقرير أيضا أن كيم وافق على الخطوات التالية في خطة وضعتها اللجنة التحضيرية غير الدائمة لإطلاق الأقمار الصناعية، وهي مجموعة مخصصة لإطلاق أول قمر صناعي كوري شمالي للمخابرات العسكرية.

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ولم تذكر وكالة الأنباء المركزية الكورية أي تفاصيل عن موعد الإطلاق.


وقال كيم إن نجاح إطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري "مطلب عاجل للبيئة الأمنية السائدة في البلاد".


وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق من العام أن بيونجيانج أكملت بناء أول قمر تجسس عسكري لها وأن كيم حث على الإسراع بالاستعدادات النهائية للإطلاق.


واستعان مشروع (38 نورث) لمراقبة كوريا الشمالية ومقره الولايات المتحدة هذا الأسبوع بصور حديثة للأقمار الصناعية ليشير إلى استئناف النشاط في منطقة منصة الإطلاق بمحطة سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية بكوريا الشمالية بعد توقف دام ستة أشهر تقريبا.


غير أن المشروع أضاف في تقريره أنه لا يزال يتعين القيام بالكثير من العمل من أجل إطلاق قمر صناعي.

 

البيان

 




 

 


 

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