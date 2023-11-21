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الثلاثاء، 21-11-2023 11:34 ص

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

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الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم، المقاطعة الشمالية في بابوا غينيا الجديدة.اضافة اعلان


وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 100 كيلومتر، من مدينة /بوبونديتا/ الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وفي 13 نوفمبر الجاري، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، مقاطعة /نيو بريتين/ الشرقية، شمال شرقي بابوا غينيا الجديدة، دون الإعلان عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة تسمى الحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادئ، وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم هذه المنطقة 90 بالمائة من البراكين النشطة في العالم.. وقد شهدت في فبراير 2018، زلزالا مدمرا، أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 100 شخص، وتسبب في انهيارات أرضية أدت إلى طمر عشرات القرى.

 




 

 


 

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