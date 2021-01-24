الأحد 24-01-2021
الوكيل الاخباري

مؤشرات لعودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة

وفيات الأحد 24/1/2021

الهياجنة للوكيل : لم نعتمد لقاحات جديدة ضد كورونا

ارتفاع قليل على الحرارة

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

هولندا تبدأ أول حظر تجول منذ الحرب العالمية الثانية

تحذير من تشكل الانجماد الليلة

دول تفرض إجراءات صارمة للحد من تفشي السلالة الجديدة من كورونا

7 إصابات بحادث تصادم شاحنة ومركبة

تونس تسجل 62 وفاة و2041 إصابة بكورونا

الأحد، 24-01-2021 08:19 ص

بقوة 7 درجات

زلزال قوي قبالة سواحل تشيلي والسلطات تحذر من تسونامي

تا
من المصدر


الوكيل الإخباري - ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، ليل السبت إلى الأحد، منطقة في المحيط الجنوبي قرب سواحل تشيلي فيما أصدرت السلطات تحذيرا من تسونامي.

اضافة اعلان
 

وقالت هيئة رصد الزلازل الأوروبية المتوسطية إن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وهيئة رصد الزلازل الأوروبية المتوسطية بأن الزلزال وقع في حوالي 23:30 بتوقيت تشيلي وأشارتا إلى أن قوته بلغت 7 درجات.

 

 بدوره، ذكر مركز "GFZ" الألماني لبحوث علوم الأرض أن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجة هز المنطقة الحدودية بين تشيلي والأرجنتين، على عمق 133 كيلومترا.


ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان أن هزات أرضية قوية تم الشعور بها في العاصمة التشيلية سانتياغو، بينما أصدرت وزارة الداخلية في البلاد تحذيرا من وقوع تسونامي عقب الزلزال.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
RTX8NOIT

الديمقراطيون ينفضون الغبار عن نص دستوري قديم لمعاقبة ترامب

thumbs_b_c_2dadbb71c5ed3eb65be72cebf64c7eb0

تعزيزات روسية مفاجئة إلى البادية السورية

تغيير

ترامب خطط لإزاحة وزير العدل لتغيير نتائج الانتخابات

600bf0154c59b743903637ca

الصومال.. مصرع 5 من حراس نائبين سابقين إثر عبوة ناسفة

من

الهند تعلن اكتشافها نفقا سريا في كشمير لـ إرهابيين

158-235546-678_15f41784288772_700x400

التحالف العربي : اعتراض وتدمير هدف جوي استهدف الرياض

أخبار متعلقة
5ff009d54c59b7759f0d1276

زلزال يضرب داغستان

زل

زلزال يضرب وسط كرواتيا

127-094838-magnitude-earthquake-philippines_700x400

زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر في الفلبين