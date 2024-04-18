زلزال قوي يضرب غرب اليابان ويسبب إصابات

الوكيل الاخباري -

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أصيب 8 أشخاص بجروح طفيفة جراء زلزال بقوة 6,3 درجة ضرب ليل الأربعاء جنوب غربي اليابان من دون أن يتسبب بصدور تحذير من خطر حدوث تسونامي.وأعلنت السلطات في حصيلة أولية أن جميع المصابين جروحهم طفيفة، مشيرة أيضا إلى أن الأضرار المادية التي تسببت بها الهزة الأرضية ضئيلة للغاية.وقال مركز المسح الجيولوجي الأمريكي إن مركز الزلزال يقع في قناة تفصل بين جزيرتي كيوشو وشيكوكو على بعد نحو 18 كيلومترا غرب أواجيما وعلى عمق 25 كيلومترا.بدورها، أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية أن قوة الزلزال بلغت 6,4 درجة، مشيرة إلى أنه "لا خطر حدوث تسونامي ناجم عن الزلزال".وأكدت هيئة التنظيم النووي اليابانية في بيان أن محطة إيكاتا للطاقة النووية في هذه المنطقة تعمل بشكل طبيعي.