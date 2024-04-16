طوكيو تؤكد مواصلة تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الناتو

الوكيل الاخباري- أكدت وزارة الخارجية اليابانية مواصلة طوكيو تعزيز التعاون الاستراتيجي مع حلف شمال الأطلسي، الذي تتقاسم معه القيم الأساسية والمصالح الاستراتيجية.



وجاء في بيان الوزارة: "استجابة للوضع الأمني الدولي المتغير وللحفاظ على النظام الدولي القائم على القانون الدولي وتعزيزه، ستعمل اليابان بثقة على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع حلف شمال الأطلسي، الذي تتقاسم معه القيم الأساسية والمصالح الاستراتيجية".

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يشلر إلى أنه عام 2023 خلال قمة الناتو في يوليو وبحضور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تم الإعلان عن اتفاق بشأن برنامج الشراكة (ITPP) بين اليابان وحلف شمال الأطلسي.



ويهدف ITPP إلى الارتقاء بالتعاون بين اليابان والحلف إلى مستوى جديد يتضمن أربعة مجالات ذات أولوية: التحديات الأمنية الجديدة، والتحديات التقليدية، وتعزيز التعاون وتعزيز القيم الأساسية.



وضمن هذه المجالات، تم تحديد 16 مجالا محددا للتعاون، بما في ذلك الأمن السيبراني والاتصالات الاستراتيجية والعلوم والتكنولوجيا".