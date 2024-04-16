الثلاثاء 16-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الضمان يكشف الحد الأعلى لأجر المؤمن عليه لعام 2024

تعيين الأستاذ الدكتور ماجد محمود محمد أبو ازريق رئيساً لجامعة إربد الأهلية

هآرتس: قراصنة اخترقوا قواعد بيانات حساسة في إسرائيل

هيئة الأسرى: 78 معتقلة يواجهن الموت يوميا في سجن الدامون

البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية

وسائل إعلام: بلينكن طلب من أنقرة حث طهران على رد محدود على الهجوم الإسرائيلي

مصدر إسرائيلي: كلما طال أمد الصراع أصبحت حماس أكثر تصلبا

"امتنعوا عن الرجوع".. طائرات الاحتلال تحذر سكان وسط غزة

الرئيس العراقي يلتقي الصفدي في مجلس النواب

شجار عنيف في برلمان جورجيا - فيديو

الثلاثاء، 16-04-2024 10:07 ص

طوكيو تؤكد مواصلة تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الناتو

661e013342360419393a8172


الوكيل الاخباري- أكدت وزارة الخارجية اليابانية مواصلة طوكيو تعزيز التعاون الاستراتيجي مع حلف شمال الأطلسي، الذي تتقاسم معه القيم الأساسية والمصالح الاستراتيجية.

وجاء في بيان الوزارة: "استجابة للوضع الأمني الدولي المتغير وللحفاظ على النظام الدولي القائم على القانون الدولي وتعزيزه، ستعمل اليابان بثقة على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع حلف شمال الأطلسي، الذي تتقاسم معه القيم الأساسية والمصالح الاستراتيجية".

اضافة اعلان

 

يشلر إلى أنه عام 2023 خلال قمة الناتو في يوليو وبحضور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تم الإعلان عن اتفاق بشأن برنامج الشراكة (ITPP) بين اليابان وحلف شمال الأطلسي.

ويهدف ITPP إلى الارتقاء بالتعاون بين اليابان والحلف إلى مستوى جديد يتضمن أربعة مجالات ذات أولوية: التحديات الأمنية الجديدة، والتحديات التقليدية، وتعزيز التعاون وتعزيز القيم الأساسية.

وضمن هذه المجالات، تم تحديد 16 مجالا محددا للتعاون، بما في ذلك الأمن السيبراني والاتصالات الاستراتيجية والعلوم والتكنولوجيا".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
661e3156423604119b1060f4

وسائل إعلام: بلينكن طلب من أنقرة حث طهران على رد محدود على الهجوم الإسرائيلي

661e16ad4c59b77dd56aba59

رسالة أمريكية وصلت لبنان لتجنب التدخل بالمواجهات الكبرى

661e2d2a4c59b761f957a920

شجار عنيف في برلمان جورجيا - فيديو

661e2ade4236041cc12b7d47

لجنة الدفاع والأمن القومي في النواب الليبي تستنكر قرار تخصيص قطعة أرض لـ"أفريكوم"

2024-04-13T232052Z_1178510688_RC2Z57AJXZPW_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-IRAN

سفير إيران في تركيا: الرد على أي إجراء إسرائيلي ضدنا سيكون سريعا وشاملا

U4YmOMHktCsEVGRoPX5mnovX6gUjn8aIGMS6hymN

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول وتحويل الدراسة عن بعد في الإمارات

أخبار متعلقة
6613c32642360471f1133664 (1)

صحيفة: طوكيو وواشنطن قد تتفقان على التعاون لبناء مطار فضائي في اليابان

images

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جنوب غرب اليابان

603147

فايننشيال تايمز: أعضاء "أوكوس" يبحثون توسيع الاتفاقية الأمنية لردع الصين

مممم

فيديو - الأعنف منذ 25 سنة .. مشاهد مروعة من زلزال تايوان

زلزال-هزة-أرضية-600x330

زلزال قوته 7.5 درجات يقع قبالة جنوب غرب اليابان

2023_9_17_14_14_6_777

زلزال بقوة 6 درجات يضرب اليابان