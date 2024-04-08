الإثنين 08-04-2024
الوكيل الاخباري
 

صحيفة معاريف: عجز الموازنة الإسرائيلية بلغ 26 مليار شيكل منذ بداية العام

البنك الدولي يطلق إطارا جديدا للشراكة مع الأردن

رقابة رسمية مشددة على الأسواق والبضائع خلال عطلة العيد

تمديد فترة تقديم طلبات النظام الكهروضوئي الشمسي بوادي الاردن

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه والديزل والكاز عالمياً

سموتريتش يطالب باجتماع للكابينت لاتخاذ قرارات بشأن صفقة تبادل واجتياح رفح

محلل سياسي بيديعوت أحرونوت: الحكومة خسرت الحرب وإسرائيل أصبحت معزولة

الأمن: تلقي 500 ألف اتصال على 911 و الاستجابة لـ 350 ألف واجب في رمضان

أسعار ليرة الذهب تسجل أرقاماً قياسية جديدة في الأردن

الذهب عالمياً يواصل ارتفاعه التاريخي

الإثنين، 08-04-2024 01:09 م

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جنوب غرب اليابان

images


الوكيل الإخباري- ضرب زلزالٌ بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم، محافظة ميازاكي ومناطق أخرى في جنوب غرب اليابان، لكن لم يصدر تحذيرٌ من حدوث تسونامي.

اضافة اعلان


وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، وفقًا لوكالة الأنباء اليابانية (كيودو)، أن الزلزال وقع الساعة 10:25 صباحًا (بالتوقيت المحلي للبلاد)، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع ضحايا بشرية.


وأشارت (كيودو) إلى أن مركز الزلزال وقع قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة أوسومي في جزيرة كيوشو الرئيسة بجنوب غرب البلاد، على عمق 39 كيلومترًا، وفي الوقت ذاته لم يتم اكتشاف أي خلل في محطة سينداي للطاقة النووية في محافظة كاجوشيما.

 

سبق



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6613c17d4c59b7095b1cdf1a

تركيا تقدم طلبا للمشاركة في المحطة القمرية الروسية-الصينية

6613bb0242360451017c489b

الرئيس القبرصي في لبنان لبحث ملفات الهجرة غير الشرعية والترسيم البحري

661336e5423604561201191b

السعودية .. كشف ظروف رؤية هلال شوال وحسم الجدل بشأن أول أيام العيد

6613a8f94236040414138e37

وسائل إعلام: اليونان قد تنقل أكثر من 30 مقاتلة "إف-16" لأوكرانيا

66139aa74c59b7086a1640b4

زيلينسكي: الوضع صعب للغاية في خاركوف

0123

مرسوم ملكي في البحرين بالعفو عن 1584 محكوما

أخبار متعلقة
603147

فايننشيال تايمز: أعضاء "أوكوس" يبحثون توسيع الاتفاقية الأمنية لردع الصين

مممم

فيديو - الأعنف منذ 25 سنة .. مشاهد مروعة من زلزال تايوان

زلزال

دولتان تطلقان تحذيرا من خطر تسونامي

زلزال-هزة-أرضية-600x330

زلزال قوته 7.5 درجات يقع قبالة جنوب غرب اليابان

2023_9_17_14_14_6_777

زلزال بقوة 6 درجات يضرب اليابان

qna_japan_7_2_23

تسجيل درجات حرارة قياسية لشهر آذار في اليابان