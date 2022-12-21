زلزال هائل هز المريخ أقوى بخمس مرات من أي زلزال آخر

الوكيل الاخباري- اكتشف مسبار المريخ "إنسايت" (InSight)، التابع لوكالة ناسا، هزة أرضية أكبر، على الأقل، بخمس مرات من أكبر زلزال تم تسجيله على الكوكب الأحمر.



وبلغت قوة الهزة الأرضية 4.7 درجة، واستمر أكثر من أربع ساعات ولم يكن مثل أي من آلاف الزلازل التي تم اكتشافها سابقا.

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وكان أكبر زلزال مريخي مسجل سابقا، بقوة 4.2 درجة، والذي تم اكتشافه في أغسطس 2021.



ووقع زلزال المريخ المسمى S1222a، في 4 مايو 2022 في منطقة غير متوقعة من المريخ، خارج منطقة Cerberus Fossae النشطة تكتونيا.



وأرسل الزلزال موجات سطحية زلزالية بالكامل حول محيط الكوكب - وهي المرة الأولى التي شوهدت على سطح المريخ.



وكشفت هذه الموجات الزلزالية عن طبقات من الصخور الرسوبية والبركانية في قشرة الكوكب الأحمر، والتي يمكن أن تشير إلى اصطدام سابق بجسم ضخم، مثل نيزك أو مذنب، وفقا لدراسة نُشرت في 14 ديسمبر في مجلة Geophysical Research Letters.



وقال جون كلينتون، المؤلف المشارك للدراسة، وعالم الزلازل في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، في بيان: "الطاقة المنبعثة من هذا الزلزال الفردي تعادل الطاقة التراكمية من جميع زلازل المريخ الأخرى التي رأيناها حتى الآن، وعلى الرغم من أن الحدث كان على بعد أكثر من 1931 كيلومترا (1200 ميل)، فإن الموجات المسجلة في إنسايت كانت كبيرة جدا لدرجة أنها ملأت تقريبا مقياس الزلازل لدينا".

روسيا اليوم