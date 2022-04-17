الأحد 17-04-2022
الوكيل الاخباري

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زيلينسكي يدعو ماكرون لزيارة أوكرانيا والتأكد من حصول إبادة جماعية

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الأحد، 17-04-2022 06:17 م

زيلينسكي يدعو ماكرون لزيارة أوكرانيا والتأكد من حصول إبادة جماعية

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الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه دعا إيمانويل ماكرون إلى زيارة أوكرانيا من أجل أن يرى بأم عينيه أن القوات الروسية ترتكب "إبادة جماعية"، وهو تعبير رفض نظيره الفرنسي استخدامه حتى الآن.

وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع محطة "سي إن إن" الأمريكية أجريت الجمعة وبثت الأحد "لقد تحدثت إلى إيمانويل. أعتقد أنه يريد ضمان دخول روسيا في حوار"، وذلك من أجل توضيح رفض الرئيس الفرنسي التنديد بحصول "إبادة جماعية" في أوكرانيا بخلاف الرئيس الأمريكي جو بايدن.

واعتبر الرئيس الأوكراني هذا الرفض الأربعاء "مؤلما جدا". 

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