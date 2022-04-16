زيلينسكي : الوثيقة الختامية لإنهاء الحرب قد تتكون من معاهدتين

الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الوثيقة الختامية بشأن إنهاء حرب روسيا ضد أوكرانيا قد تتكون من معاهدتين، معاهدة بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وثنائية منفصلة بين أوكرانيا وروسيا.



وبحسب وكالة الأنباء الأوكرانية (أوكرين فورم)، أشار زيليسنكي في مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام عبر الإنترنت، اليوم السبت، إلى أن روسيا ترغب في الحصول على معاهدة واحدة تشمل كل هذه القضايا،مضيفا،ليست كل الدول التي يمكن أن تكون ضامنة لأمن أوكرانيا ترى نفسها على نفس الطاولة مع روسيا.



ولفت إلى أن مسألة دفع روسيا تعويضات لأوكرانيا عن أضرار الحرب يجب أن تحل قانونيا.

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