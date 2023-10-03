زيلينسكي يزور الجبهة الشرقية في أوكرانيا

الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أنه زار الجبهة الشرقية في المنطقة التي تضم بلدتي كوبيانسك وليمان اللتين يستهدفهما هجوم روسي، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

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وكتب زيلينسكي على «تلغرام»: «اليوم نزور ألويتنا التي تقاتل في واحدة من أكثر المناطق سخونة، كوبيانسك وليمان»، وأرفق المنشور بمقطع فيديو يظهر فيه مع الجنود فيما يبدو أنه ملجأ محصن.



وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت قيادة الدفاع الجوي الأوكرانية، اليوم، إن قواتها أسقطت 29 طائرة من دون طيار (درون)، وصاروخ إسكندر، في هجمات جوية ليلية جرت في الشرق والجنوب، حيث لم تتمكن سوى طائرتين من دون طيار فقط من المرور. وأضافت قيادة الدفاع الجوي الأوكرانية أن الطائرتين الدرون اللتين تمكنتا من المرور، هما من الطراز الإيراني «شاهد131/136». ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.



ووقعت الهجمات في منطقة دنيبروبتروفسك في الشرق وفي منطقة ميكولاييف القريبة من ساحل البحر الأسود في الجنوب، حيث لحقت أضرار بمبنيين في منطقة دنيبروبتروفسك، بسبب حطام الصاروخ. كما أبلغت السلطات الأوكرانية عن تجدد القصف المدفعي الروسي.



وكان رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك الأوكرانية، سيرهي ليساك، كتب في وقت سابق عبر موقع «فيسبوك»، إن الدفاعات الجوية أسقطت 13 طائرة مسيرة وصاروخ كروز، أطلقتها روسيا على منطقة دنيبروبتروفسك خلال الليل، مضيفاً أن القوات الروسية شنت هجمات على البنية التحتية.

الشرق الأوسط