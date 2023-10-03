الثلاثاء 03-10-2023
الوكيل الاخباري

الشوبكي : توجيهات ملكية للحكومة لتقديم تسهيلات للمتقاعدين العسكريين

جامعة العلوم والتكنولوجيا تطلق المرحلة الثانية من مشروع "اسمع الأردن"

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الكويتي

قرارات صادرة عن مجلس أمانة عمان

وزير التربية يتفقد عددا من مدارس مادبا

جنايات الزَّرقاء: السجن 7 سنوات لخمسة مدانين بالاتجار بالبشر

الأمن يفتتح مدرسة داخل مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء

تطورات اصابة عشرات الطالبات في مدرسة كريمة

رابط إلكتروني لتدقيق بيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة

مكافحة الفساد : نعمل على تعزيز ثقة المواطنين بأجهزة الدولة

الثلاثاء، 03-10-2023 04:40 م

زيلينسكي يزور الجبهة الشرقية في أوكرانيا

359384


الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أنه زار الجبهة الشرقية في المنطقة التي تضم بلدتي كوبيانسك وليمان اللتين يستهدفهما هجوم روسي، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

اضافة اعلان


وكتب زيلينسكي على «تلغرام»: «اليوم نزور ألويتنا التي تقاتل في واحدة من أكثر المناطق سخونة، كوبيانسك وليمان»، وأرفق المنشور بمقطع فيديو يظهر فيه مع الجنود فيما يبدو أنه ملجأ محصن.


وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت قيادة الدفاع الجوي الأوكرانية، اليوم، إن قواتها أسقطت 29 طائرة من دون طيار (درون)، وصاروخ إسكندر، في هجمات جوية ليلية جرت في الشرق والجنوب، حيث لم تتمكن سوى طائرتين من دون طيار فقط من المرور. وأضافت قيادة الدفاع الجوي الأوكرانية أن الطائرتين الدرون اللتين تمكنتا من المرور، هما من الطراز الإيراني «شاهد131/136». ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.


ووقعت الهجمات في منطقة دنيبروبتروفسك في الشرق وفي منطقة ميكولاييف القريبة من ساحل البحر الأسود في الجنوب، حيث لحقت أضرار بمبنيين في منطقة دنيبروبتروفسك، بسبب حطام الصاروخ. كما أبلغت السلطات الأوكرانية عن تجدد القصف المدفعي الروسي.


وكان رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك الأوكرانية، سيرهي ليساك، كتب في وقت سابق عبر موقع «فيسبوك»، إن الدفاعات الجوية أسقطت 13 طائرة مسيرة وصاروخ كروز، أطلقتها روسيا على منطقة دنيبروبتروفسك خلال الليل، مضيفاً أن القوات الروسية شنت هجمات على البنية التحتية.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

إقرأ ايضا
225

فوز ثلاثة علماء بجائزة نوبل للفيزياء 2023

359384

وزير الدفاع الروسي: 335 ألفاً دخلوا الخدمة العسكرية منذ بداية العام

651c0aa84c59b760a429d903

الكرملين يعلن عن زيارة مرتقبة لبوتين إلى الصين

1695788735122

العراق: ارتفاع ضحايا حادثة الحمدانية إلى 119

56

النائب العام الليبي: التحقيقات بشأن كارثة مدينة درنة ستستغرق وقتاً

5555

حمى الضنك تنتشر في بنغلاديش بسبب التغير المناخي

أخبار متعلقة
341572

أوكرانيا تسقط 27 مسيّرة روسية خلال الليل

64f71c594c59b778d129ce36

باريس تبدأ مباحثات مع جيش النيجر لسحب جزء من قواتها

64f7165d4236044402461544

بسبب الجفاف المستمر.. انحسار المياه بشكل كبير في سدود إسطنبول

64f715854236044e6b097645

البرلمان الأوكراني يصوت بالأغلبية لصالح إقالة وزير الدفاع ريزنيكوف

64f70d4a4c59b70c4e17c279

رئيس ليتوانيا: الفساد في أوكرانيا له تأثير سيء على توريد الأسلحة

64f6fc60423604544a0db714

أنقرة تعلن مقتل جندي وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة في شمالي العراق