الجمعة 21-04-2023
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الجمعة، 21-04-2023 11:32 ص

سرقة شحنة ذهب تقدر بالملايين من مطار تورنتو بكندا

ذهب


الوكيل الاخباري - سرقت حاوية شحن محملة بالذهب ومواد أخرى تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار كندي (14.8 مليون دولار أميركي) من مطار بيرسون الدولي في تورونتو، حسبما ذكرت السلطات يوم الخميس.

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وقال مفتش شرطة بيل الإقليمي ستيفن دويفستين إن حاوية "عالية القيمة" تم أخذها من منشأة منطقة احتجاز بعد أن تم تفريغها من طائرة مساء الاثنين.


وأضاف: "حسب الإجراءات العادية، تم تفريغ الطائرة ونقل البضائع من الطائرة إلى منشأة شحن، تحتوي الحاوية على شحنة عالية القيمة، كانت تحتوي على الذهب ولكنها لم تكن مقصورة على الذهب، كان هناك بنود أخرى ذات قيمة نقدية".
تم الإبلاغ عن البضائع المفقودة للشرطة بعد وقت قصير.


ورفضت الشرطة الإدلاء بمزيد من التفاصيل.


قال دويفستين: "لقد مضى ثلاثة أيام، لذا فإن المحققين لدينا يفتحون أعينهم على جميع السبل".

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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