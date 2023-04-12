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الأربعاء، 12-04-2023 10:36 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.


الوكيل الإخباري- واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها الأربعاء مع تراجع الدولار في ظل ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية المقرر نشرها اليوم لمحاولة توقع مسار معدلات الفائدة وإذا ما كان الفيدرالي سيستمر في مسار تشديد السياسة النقدية أم لا.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.6 بالمئة إلى 2016.16 دولار الأونصة بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة أيضا إلى 2031.20 دولار.

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وقال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا الثلاثاء إنه لا يزال يعتقد أن على البنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة فوق خمسة بالمئة والإبقاء عليها عند ذلك المستوى لتخليص الاقتصاد من التضخم.

وعزز تقرير قوي للتوظيف في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي الرهانات على أن يرفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

ويظهر مؤشر CME FedWatch أن الأسواق تتوقع بنسبة 74.8 بالمئة أن يجري رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وبنسبة 25.2 بالمئة أن يبقيها على ثبات.

 

سكاي نيوز

 




 

 


 

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