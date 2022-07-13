الأربعاء 13-07-2022
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الأربعاء، 13-07-2022 01:32 م

سريلانكا.. المتظاهرون يقتحمون مقر التلفزيون الرسمي

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الوكيل الإخباري - يواصل المتظاهرون في سريلانكا اقتحام المقار الحكومية والرسمية، ووصل بهم الأمر، اليوم الأربعاء، لاقتحام مقر التلفزيون الرسمي.

وتمكن المتظاهرون من السيطرة لفترة وجيزة على بث التلفزيون الرسمي، وفقا لما أظهرته لقطات.

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وبحسب وكالة فرانس برس، فقد اقتحم شخص مجهول الهوية استوديو شبكة "روبافاهيني"، خلال بث مباشر، وأمر بأن يقتصر البث على أخبار متصلة بالاحتجاجات.


وأفادت الوكالة الفرنسية بأنه تم قطع الإرسال إثر ذلك، وتم بُث برنامج مسجل بدلا من ذلك.


وفي وقت سابق، اقتحم محتجون مكتب رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرم سينغه بعد فرار الرئيس غوتابايا راجاباكسا من البلاد، وسط أزمة اقتصادية تسببت في نقص حاد بالغذاء والوقود.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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