سريلانكا تعلن حالة طوارئ بعد فرار الرئيس

الوكيل الإخباري - أعلنت سريلانكا حالة طوارئ عامة الأربعاء، بعد ساعات على فرار الرئيس غوتابايا راجابكسا خارج البلاد، كما تم تعيين رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسنغ رئيسا بالإنابة.

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وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء دينوك كولومباج لوكالة فرانس برس: "بما أن الرئيس غادر البلاد، أُعلنت حالة طوارئ للتعامل مع الوضع في البلاد".



في سياق متصل، أطلقت الشرطة السريلانكية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين المتجمعين أمام مكتب رئيس الوزراء.



ويطالب المتظاهرون بتنحي رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ بالتزامن مع استقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا الذي فر إلى جزر المالديف.



وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، والأسبوع الماضي وجه الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا رسالة إلى الرئيس الروسي طلب فيها التعاون بين البلدين في مشتريات النفط.

روسيا اليوم