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الأحد، 03-09-2023 12:09 ص

سفير إيران الجديد لدى السعودية يلتقي أمير عبد اللهيان

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الوكيل الاخباري- التقى علي رضا عنايتي، السفير الإيراني الجديد لدى السعودية، اليوم السبت، وزير الخارجية أمير عبد اللهيان، عشية توجهه إلى مقر عمله .

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وأفادت وكالة "فارس" بأن علي رضا عنايتي التقى حسين أمير عبد اللهيان، عشية مغادرته إلى مقر عمله اليوم، وقدم تقريرا حول الخطط القادمة في مجال العلاقات بين الدولتين.

من جهته، شدد أمير عبد اللهيان على ضرورة تطوير وتعميق سياسة حسن الجوار، معتبرا تعزيز العلاقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية أمرا مهما، مع أن تؤخذ في الاعتبار فرص التعاون في المجالات الثنائية والمتعددة الأطراف.


وكان علي رضا عنايتي قد شغل سابقا منصب نائب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض، كما كان سفير إيران لدى الكويت، ومساعد وزير الخارجية ومدير الدائرة العامة للخليج في وزارة الخارجية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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