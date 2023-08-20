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الأحد، 20-08-2023 04:25 م

اجتماع "خليجي -ياباني" سبتمبر المقبل

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الوكيل الإخباري- نقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، عن مصادر دبلوماسية لم تكشف عنها، أن اليابان تجري استعدادات لعقد اجتماع لوزراء خارجية اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي في المملكة العربية السعودية أوائل سبتمبر المقبل.

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وقالت كيودو، إن اليابان تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الدول المنتجة للنفط لضمان استقرار إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط. وزار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الشرق الأوسط في يوليو الماضي، عندما أعلنت اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي استئناف المحادثات حول اتفاقية التجارة الحرة.


وقالت كيودو، إنه من المتوقع أن يناقش وزراء الخارجية الاتفاقية والتعاون التقني في مصادر الطاقة من الجيل التالي.

 

البيان


 




 

 


 

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