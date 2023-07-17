سقوط طائرة "سو-25" روسية في بحر آزوف

الوكيل الإخباري- أفادت المنطقة العسكرية الجنوبية في الجيش الروسي اليوم الاثنين بأن طائرة هجومية من طراز "سو-25" تحطمت فوق بحر آزوف في إقليم كراسنودار، بسبب عطل في المحرك، حسب المعلوملات الأولية.



وأوضح الجيش أن الطائرة تحطمت أثناء قيامها برحلة تدريبية.



وذكر مصدر في خدمات الطوارئ في المنطقة أن الطيار تمكن من القفز بالمظلة وهو على قيد الحياة.



وقالت السلطات إنه تم انتشال الطيار على الفور، فيما تحدثت تقارير عن أن الطيار تعرض لإصابات ويعاني من كسر الساقين وهو يخضع لعملية إنعاش.



وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو صورها شهود عيان وثقت لحظة سقوط الطائرة ونزول الطيار بالمظلة، ثم وصول مروحية وزوارق إلى موقع الحادث.

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روسيا اليوم