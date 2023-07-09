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الأحد، 09-07-2023 09:06 ص

مقتل 6 أشخاص بتحطم طائرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

image - 2023-07-09T085045.357


الوكيل الإخباري - لقي ستة أشخاص مصرعهم إثر سقوط طائرة في حقل بجنوب كاليفورنيا، أمس السبت، قبل أن تشتعل فيها النيران.

اشتعلت النيران في الطائرة وفي قرابة فدان من الأرض الزراعية، قبل أن تتحطم بالقرب من مطار في مدينة موريتا الواقعة في جنوب غرب مقاطعة ريفرسايد بولاية كاليفورنيا، حسب وكالة أسوشيتد برس.

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وأظهرت لقطات فيديو الطائرة محترقة تمامًا ومتفحمة وسط الحقول، فيما كانت سيارات الشرطة متمركزة في موقع الحادث.


كانت الرحلة قد غادرت من مطار هاري ريد الدولي في لاس فيغاس قبل أن تسقط في الحقل، حسبما ذكرت محطة (كيه تي إل إيه).


ووصفت المحطة الطائرة بأنها طائرة رجال أعمال من طراز سيسنا (سي 550).


تم الإعلان عن مصرع ركاب الطائرة الستة في مكان الحادث بعد وقت قصير من العثور على الطائرة المحترقة بعد الساعة 4:15 صباحا، وفقا لإدارة الإطفاء في مقاطعة ريفرسايد.


ولم يتم الكشف عن هويات القتلى في الحادث.


تحقق إدارة شرطة مقاطعة ريفرسايد وإدارة الطيران الفيدرالية في الحادث.

 

البيان

 




 

 


 

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