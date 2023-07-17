بيلاروس تعترض طائرة استطلاع أوكرانية بدون طيار

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة حرس حدود البيلاروسية، أن عناصرها تمكنوا من اعتراض طائرة بدون طيار أوكرانية في مقاطعة غوميل.



وأشارت الهيئة إلى أن المسيرة الجوية الغريبة، كانت تمارس الاستطلاع فوق أراضي بيلاروس.

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وجاء في بيان صدر عن الهيئة اليوم: "تمكنت دورية من حرس الحدود كانت تقوم بمهام لحماية الحدود على نهر دنيبر، من اكتشاف مسيرة جوية عبرت الحدود بشكل غير قانوني من أراضي أوكرانيا".



وتابعت الهيئة في بيانها: "وبمساعدة هذه الطائرة بدون طيار، تم تنفيذ عمليات تجسس واستطلاع فوق الأراضي الحدودية لجمهورية بيلاروس".

روسيا اليوم