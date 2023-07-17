الثلاثاء 18-07-2023
الوكيل الاخباري

ماذا اهدى أردوغان لـ بن سلمان خلال زيارته إلى السعودية

الأوقاف تدعو مرشحين لإجراء المقابلة الشخصية لوظيفة إمام - أسماء

152 ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحان اللغة الإنجليزية "التوجيهي" اليوم

الدولار قرب أدنى مستوى في عام

"قانونية النواب" تواصل مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

انحسار تأثير موجة الحر في الأردن اليوم

بزمن قياسي.. ضبط المعتدي على الستيني داخل بقالته في الزرقاء

الاعتداء على ستيني والسطو على بقالته في الزرقاء

اختتام فعاليات معرض إيرتاتو الدولي

الإثنين، 17-07-2023 04:28 م

بيلاروس تعترض طائرة استطلاع أوكرانية بدون طيار

64b540984c59b757ad365897


الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة حرس حدود البيلاروسية، أن عناصرها تمكنوا من اعتراض طائرة بدون طيار أوكرانية في مقاطعة غوميل.

وأشارت الهيئة إلى أن المسيرة الجوية الغريبة، كانت تمارس الاستطلاع فوق أراضي بيلاروس.

اضافة اعلان

 

وجاء في بيان صدر عن الهيئة اليوم: "تمكنت دورية من حرس الحدود كانت تقوم بمهام لحماية الحدود على نهر دنيبر، من اكتشاف مسيرة جوية عبرت الحدود بشكل غير قانوني من أراضي أوكرانيا".

وتابعت الهيئة في بيانها: "وبمساعدة هذه الطائرة بدون طيار، تم تنفيذ عمليات تجسس واستطلاع فوق الأراضي الحدودية لجمهورية بيلاروس".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
999

ماذا اهدى أردوغان لـ بن سلمان خلال زيارته إلى السعودية

64b5b055423604651f2f7182

البيت الأبيض: ليس بوسعنا تحميل أي طرف مسؤولية الهجوم على جسر القرم

64b5a96b4c59b7264913cdb1

البنتاغون يرسل طائرات "إف -16" و"إف -35" إلى مضيق هرمز

64b5a80f4236044a38002688

بولندا.. مصرع 5 أشخاص في حادث سقوط طائرة خفيفة

233948

زيلينسكي: مستعدون لمواصلة صادرات الحبوب بدون موافقة روسيا

1689625909387

إسرائيل تقرر الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية

أخبار متعلقة
649450e34236045af5129811

الولايات المتحدة تزيد إنتاج قذائف المدفعية التي استنفدتها قوات كييف

1687438760419

شولتس: انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي قبل انتهاء الحرب غير وارد

6494102b4c59b7558e1193c1

بوتين يناقش الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة

image - 2023-06-22T090725.378

أوكرانيا تستعيد 3 أسرى حرب أطلقتهم روسيا وسلمتهم للمجر

ح

البنك الدولي يعلن عن مساعدة لأوكرانيا بأكثر من 1.75 مليار دولار

6492f9ec4c59b772c62e3906

كييف تعول على استلام 500 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة في الغرب