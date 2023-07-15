السبت 15-07-2023
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السبت، 15-07-2023 08:55 ص

مسؤول أمريكي: طائرة روسية قامت بطلعة استطلاعية فوق قاعدة تابعة لنا في سوريا

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الوكيل الإخباري- ذكر مسؤول دفاعي أمريكي كبير أن طائرة استطلاع روسية حلقت، صباح أمس الجمعة، فوق قاعدة أمريكية في سوريا "لفترة طويلة" دون أن تتمكن القوات الأمريكية من اعتراضها.اضافة اعلان


ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المسؤول قوله إن الطائرة من طراز "أنتونوف أن – 30"، حلقت ذهابا وإيابا عدة مرات فوق قاعدة التنف والمنطقة المحيطة بها، وتابع: "الروس يواصلون القيام بأنشطة تثير قلقنا البالغ".

ولم تتمكن القوات الأمريكية من اعتراض الطائرة الروسية في الوقت المناسب بسبب مكان تمركز الطائرات الأمريكية في ذلك الوقت.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة لديها طلعات يومية يحددها عدد المقاتلين المتاحين، وطائرات تزويد الوقود، وكذلك النشاط في سوريا والعراق وأين تكون هناك حاجة إليهم.

وأضاف أن جداول الطلعات هذه يتم تغييرها بشكل روتيني بحيث لا يمكن التنبؤ به، لذلك لم يكن الروس على علم مسبقا بعدم وجود تغطية للمجال الجوي.

 




 

 


 

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