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الأحد، 11-06-2023 08:56 ص

سقوط مسيرتين في مقاطعة كالوغا الروسية

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الوكيل الإخباري - أفاد حاكم مقاطعة كالوغا الروسية، فلاديسلاف شابشا، بسقوط مسيرتين في منطقة جوكوفسكي وميدينسكي بالمقاطعة، مضيفا أن الحادثين لم يسفرا عن وقوع إصابات.

وكتب شابشا في صفحته على تلغرام "سقطت مسيرة فى منطقة جوكوفسكي بالقرب من قرية ستريلكوفكا. وبحسب معلومات تمهيدية، فلم تقع هناك إصابات. وتعمل خدمات الطوارئ مكان الحادث".

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وفيما بعد أضاف "في الليلة الماضية تم العثور في منطقة ميدينسكي في الغابة على موقع تحطم شيء، يفترض، أنه مسيرة. ولم تقع إصابات ولا أضرار. تعمل خدمات الطوارئ في الموقع".


ولا يعد الحادث الأول من نوعه في مقاطعة كالوغا، ففي صباح 5 يونيو الجاري سقطت مسيرتان على مسافة 299 و283 كيلومترا من الطريق السريع M3.

 

وتحطمت إحدى المسيرتين على بعد 7 كيلومترات من قرية جيزدرا على مسافة 220 كيلومترا من حدود الدولة، في حين سقطت الثانية على بعد 1,4 كيلومتر من قرية أوستي وعلى بعد 197 كيلومترا من حدود الدولة.

 

RT

 




 

 


 

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