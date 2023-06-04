بيسكوف: بوتين في عمله يصل الليل بالنهار

الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن فلاديمير بوتين، كونه رئيسا لدولة ضخمة مثل روسيا، يقوم في الواقع بعمله بوصل الليل بالنهار.

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وتطرق ممثل الكرملين إلى هذا الأمر، عند الرد على أسئلة الصحفي بافل زاروبين حول عمل رئيس الدولة في يوم هجوم المسيرات الجوية على موسكو، لكن بيسكوف لم يكشف عن كيفية إخطار الرئيس بوتين بحالات الطوارئ التي تحدث في الليل أو في الصباح الباكر.



وأضاف بيسكوف: "هذه الأمور تتعلق بباطن عملنا. فقط أقول لكم: رئيس دولة مثل روسيا الاتحادية يبقى على رأس عمله فعليا بشكل متواصل خلال الـ24 ساعة".



وأكد بيسكوف، أن الرئيس بوتين في يوم هجوم المسيرات الجوية على موسكو ومنطقة موسكو، تلقى باستمرار تقارير بما في ذلك عبر الهاتف، وأعطى لاحقا بعض التعليمات كرئيس للدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة.



وتابع بيسكوف القول: "تلقى الرئيس بوتين التقارير من وزارتي الدفاع والطوارئ ومن عمدة العاصمة وحاكم مقاطعة موسكو. التقارير كانت ترد باستمرار. ولأنه كان يتم تحديث المعلومات بسرعة كبيرة، كانت الاتصالات الهاتفية مستمرة. وتلت ذلك تعليمات من رئيس الدولة، وأوامر من القائد الأعلى للقوات المسلحة".

RT