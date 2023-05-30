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الثلاثاء، 30-05-2023 08:58 ص

موسكو تحت قصف المسيرات ولا ضحايا

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الوكيل الإخباري - قال مسؤولون روس في وقت مبكر، اليوم الثلاثاء، إن طائرات مسيرة أصابت عدداً من المباني في موسكو، ما تسبب في أضرار طفيفة دون وقوع إصابات خطيرة، كما دمرت أنظمة الدفاع الجوي عدة طائرات مسيرة أثناء اقترابها من العاصمة الروسية.

وقال رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، على قناته على تطبيق تلغرام: «جميع خدمات الطوارئ بالمدينة في موقع الحوادث» .

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وأعلن أندريه فوروبيوف، حاكم منطقة موسكو، على قناة تلغرام، إسقاط عدة طائرات مسيرة لدى اقترابها من موسكو. ولم يتضح على الفور من أطلق الطائرات المسيرة.


وذكرت عدة قنوات روسية، أنه تم إطلاق النار على أربع إلى عشر طائرات مسيرة في ضواحي موسكو ومنطقة العاصمة.

 

وقال سوبيانين إنه تم إجلاء بعض السكان. وأفادت وكالة الإعلام الروسية، بأن السلطات تجلي بعض سكان مبنى في شارع بروفسويوزنايا بجنوب موسكو.

إلى ذلك، قال مسؤولو الطوارئ، إن طائرة درون هاجمت الطوابق العليا من مبنى سكني في جنوب غرب المدينة، مضيفين أن طائرة درون أخرى استهدفت مجمعاً سكنياً مؤلفاً من 24 طابقاً جنوب غرب موسكو.

 

وأظهرت لقطات نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، آثار دخان في الجو. وظهرت في أخرى نافذة محطمة في أحد المباني.

 

البيان

 




 

 


 

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