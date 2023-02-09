الخميس 09-02-2023
الوكيل الاخباري

مصفاة البترول: تعبئة 453 ألف اسطوانة غاز خلال يومين

الاحتلال يعتزم إجراء تدريب يحاكي اقتحام الأقصى

مركز المحاكاة في "ال البيت": بيان الزلازل للتوعية ولا يخص الأردن مطلقاً

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب إندونيسيا

الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين من الخليل

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس

الذهب يعزز مكاسبه عالمياً ويتأرجح قرب الـ1900 دولار للأوقية

محافظ عجلون يدعو للتعامل بجدية مع تحذيرات لجنة الطوارئ

الأشغال تكشف حالة الطرق في المملكة

الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويستدعي آخرين من بيت لحم

الخميس، 09-02-2023 10:45 ص

سلاح البحرية الأمريكي يتسلّم سفينة قتالية جدية

63e2381a42360447260eaefe


الوكيل الإخباري - أعلن موقع Armstrade المتخصص بالشؤون العسكرية أن سلاح البحرية الأمريكي تسلّم مؤخرا سفينة قتالية جديدة.

اضافة اعلان


وجاء في منشور على الموقع "في حوض بناء السفن Fincantieri Marinette Marine بولاية ويسكونسن أقيمت مؤخرا احتفالية خصصت لتسليم سلاح البحرية سفينة Marinette من فئة سفن Freedom المعدّلة".


وأضاف المنشور "هذه السفينة هي السفينة رقم 25 من سفن سلسلة سفن LCS التي يتم تصنيعها في حوص Fincantieri Marinette Marine الأمركي الذي تساهم فيه العديد من الشركات الأمريكية، السفينة طوّرت بشكل رئيسي من قبل شركتي Lockheed Martin وAustal USA".


وبدأ تطوير هذه السفينة في مارس 2020، وأنزلت إلى المياه أول مرة في أكتوبر من العام نفسه، وخضعت لاختبارات القبول عام 2022، ومن المخطط أن تباشر مهامها الرسمية في خدمة الجيش الأمريكي في يونيو العام الجاري.


ويبلغ طول هذه السفينة 115.3 م، وعرضها 17.5 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2862 طنا، كما يمكنها الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع 4500 ميل بحري في كل مهمة.


وسلّحت السفينة بمدافع من عيار 57 ملم، ورشاشات من عيار 12،7 ملم، وأنظمة صاروخية مضادة للأهداف البحرية والجوية والبرية، فضلا عن قدرتها على نقل مروحيتين من نوع MH-60R/S ودرونات من نوع MQ-8.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (37)

بايدن: قرار ترشحي لولاية ثانية غير نهائي

زلزال٥

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب إندونيسيا

63e491374c59b7410d7ecced

رئيس مجلس الدوما الروسي: بايدن سجل نفسه في التاريخ كإرهابي

image (36)

ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 15 ألف شخص

image (35)

ماكرون يتعهد بمواصلة تسليح أوكرانيا

ترك

تركيا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 12.391 ألف قتيلا

أخبار متعلقة
image - 2023-01-12T165904.709

مقتل 64 شرطياً أمريكياً أثناء العمل في 2022

_108094562_mediaitem108092818

تحركات مفاجئة لسفن وغواصات البحرية الروسية في البحر الأسود

Doc-P-443479-638085930315336337

السجن 5 سنوات لمجند روسي انتقد ظروف التدريب السيئة

image - 2023-01-12T125420.558

إصابة 15 شخصاً في حادث سير كبير بغرب اليابان

63bfc4ce4c59b71167670179

رئيس كوريا الجنوبية: بلادنا قد تنشر أسلحة نووية على أراضيها

63bfb3bd4c59b74839732fbf

العراق.. الإعدام بحق إرهابي فجر سيارة مفخخة في الأنبار