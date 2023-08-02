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الأربعاء، 02-08-2023 04:32 م

سلاح البحرية الروسي يحصل على أكثر من 20 سفينة دعم هذا العام

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الوكيل الإخباري - أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن سلاح البحرية سيحصل على أكثر من 20 سفينة دعم عسكري ولوجستي العام الجاري.

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وحول الموضوع قال القائد العام للقوات البحرية الروسية، نيكولاي يفمينوف: "عام 2023 ستنضم إلى سلاح البحرية الروسي أكثر من 20 سفينة دعم عسكري ولوجستي".


وأضاف: " على مدى السنوات العشر الماضية، تم قبول أكثر من 100 سفينة دعم جديدة في الخدمة لصالح الأسطول الروسي، منها قاطرات وناقلات ورافعات عائمة وسفن نقل متعددة الوظائف، وفي هذا العام وحده ستنضم إلى الأسطول أكثر من 20 سفينة دعم أخرى".


وأشار يفمينوف إلى أن 34 سفينة من سفن الأسطول المساعد للبحرية الروسية ستساهم هذا العام في ضمان سلامة السفن التي ستشارك في العروض العسكرية الروسية في نهر نيفا وخليج فنلندا، وستعمل هذه السفن على نقل الإمدادات والوقود وتأمين الطريق للسفن التي ستشارك في العروض.

 

RT

 




 

 


 

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