بوتين يصف تدمير الثقافة الروسية في الخارج بالانتحار

الوكيل الإخباري - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن حملات "إلغاء" الثقافة الروسية والرغبة في تدميرها في الخارج، عبارة عن محاولة انتحار.

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وأضاف الرئيس بوتين في لقاء مع خريجي المدرسة العليا للإدارة الحكومية: "أما بخصوص حملة إلغاء الثقافة الروسية، فلقد تحدثنا كثيرا عن ذلك - وضحكنا، وتحدثنا بجدية، لأن الثقافة الروسية هي جزء من الثقافة الأوروبية والثقافة العالمية. وعندما يحاول أي أحد تدمير الثقافة الروسية، فهذه محاولة انتحار، لأنهم يدمرون أنفسهم".



وتابع الرئيس بوتين القول: "يمكن قتل الإنسان لكن لا يمكن بتاتا قتل الثقافة التي يحملها. ومن المستحيل بالتأكيد قتل ثقافة شعب بأكمله، خاصة ثقافة عظيمة مثل ثقافة روسيا".

RT