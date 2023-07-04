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الثلاثاء، 04-07-2023 04:32 م

بوتين يصف تدمير الثقافة الروسية في الخارج بالانتحار

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن حملات "إلغاء" الثقافة الروسية والرغبة في تدميرها في الخارج، عبارة عن محاولة انتحار.

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وأضاف الرئيس بوتين في لقاء مع خريجي المدرسة العليا للإدارة الحكومية: "أما بخصوص حملة إلغاء الثقافة الروسية، فلقد تحدثنا كثيرا عن ذلك - وضحكنا، وتحدثنا بجدية، لأن الثقافة الروسية هي جزء من الثقافة الأوروبية والثقافة العالمية. وعندما يحاول أي أحد تدمير الثقافة الروسية، فهذه محاولة انتحار، لأنهم يدمرون أنفسهم".

وتابع الرئيس بوتين القول: "يمكن قتل الإنسان لكن لا يمكن بتاتا قتل الثقافة التي يحملها. ومن المستحيل بالتأكيد قتل ثقافة شعب بأكمله، خاصة ثقافة عظيمة مثل ثقافة روسيا".

 

RT

 




 

 


 

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