سلطان عُمان يعفو عن 229 سجينا بينهم 70 أجنبيا

الوكيل الإخباري-أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق، الإثنين، عفوا عن 229 سجينًا في قضايا مختلفة بينهم 70 أجنبيا، بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم التي تحل الثلاثاء، ومراعاةً لأسرهم.

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وأفادت وكالة الأنباء العمانية، بأن "السّلطان هيثم بن طارق أصدر عفوه الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة".



وأوضحت الوكالة أن العفو صدر بحق 229 نزيلا بينهم 70 أجنبيا، دون الكشف عن أسمائهم.



وتابعت: "يأتي العفو تزامنًا مع ذكرى الحادي عشر من يناير يوم توليه مقاليد الحكم ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء".



وتولى سلطان عمان منصبه في 11 يناير/ كانون الثاني 2020، خلفا لسلفه الراحل قابوس بن سعيد.

الأناضول