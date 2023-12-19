سلطة المطارات الإسرائيلية تمنح 600 موظف إجازات دون رواتب

الوكيل الإخباري- منحت سلطة المطارات الإسرائيلية 600 موظف إجازات من دون رواتب وأبلغت 1000 بتخفيض عملهم إلى 75%.



اضافة اعلان

ونقلت هيئة البث الاسرائيلية يوم امس عن مطار بن غوريون الدولي الإسرائيلي اعلانه باخراج 600 موظف في إجازة غير مدفوعة، وتقليص مهام وظيفة ألف عامل آخر إلى 75% جراء الأزمة المالية التي يتعرض لها، وذلك بعد تلقي ضربة اقتصادية قوية إثر الحرب على قطاع غزة.



وذكرت الهيئة أن سلطة المطارات أجرت حوارا مع العاملين في العديد من الإدارات بمطار بن غوريون، وأعلنت فيه قرارها بالإجازات غير المدفوعة وتقليص أعمال آخرين.



ولفتت إلى أن عدد العمال في مطار بن غوريون هو 4600 مستخدم، لكن بعد هذه القرارات سيبقى نحو 3 آلاف مستخدم فقط، بعد تقليص وظائف حوالي ألف منهم إلى وظائف جزئية.



