سلطنة عُمان .. قتلى وجرحى بانهيار صخري -فيديو

الوكيل الإخباري-أعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان عن انتشال 6 جثث حتى الآن جراء انهيار صخري على مجموعة من العمال في منطقة العارض.



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وعلى حسابها في "تويتر"، قالت الهيئة: "لا تزال الانهيارات الصخرية مستمرة وتعيق عمليات البحث عن المفقودين. حتى اللحظة تم انتشال 6 أشخاص مفارقين للحياة وإسعاف 4 آخرين بحالات بين المتوسطة والحرجة".







حتى اللحظة تم انتشال 6 أشخاص مفارقين للحياة وإسعاف 4 آخرين بحالات بين المتوسطة والحرجة.pic.twitter.com/hVIFoILO89 🎥 لاتزال الإنهيارات الصخرية مستمرة وتعيق عمليات البحث عن المفقودين.حتى اللحظة تم انتشال 6 أشخاص مفارقين للحياة وإسعاف 4 آخرين بحالات بين المتوسطة والحرجة. #هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف March 27, 2022



وكانت الهيئة قد أشارت في وقت سابق إلى أن "فرق البحث والإنقاذ بمحافظة الظاهرة تتعامل مع بلاغ انهيار صخري على مجموعة من العمال في منطقة العارض بولاية عبري، حيث تم إنقاذ خمسة أشخاص وانتشال خمسة آخرين مفارقين للحياة، وأنه لا تزال عملية البحث عن مفقودين تحت الأنقاض مستمرة".





pic.twitter.com/MreTLvJeVU تتعامل فرق البحث والإنقاذ بمحافظة الظاهرة مع بلاغ إنهيار صخري على مجموعة من العمال في منطقة العارض بولاية #عبري حيث تم إنقاذ خمسة أشخاص وإنتشال خمسة آخرين مفارقين للحياة ولاتزال عملية البحث عن مفقودين تحت الأنقاض مستمرة. #هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف March 27, 2022

روسيا اليوم