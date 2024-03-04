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الإثنين، 04-03-2024 04:02 م

سوريا.. إحباط تهريب كمية كبيرة من الكبتاغون في محافظة حلب

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الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "سانا" السورية بأن الجهات المختصة ضبطت في محافظة حلب شمال غربي البلاد كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدر.

وكشفت وزارة الداخلية السورية في بيان اليوم الاثنين أن الكمية المضبوطة من حبوب الكبتاغون تزن 470 كيلوغرام وتبلغ (مليونين وثمانمئة وعشرين ألف حبة) مشيرة إلى أن مصدرها دولة مجاورة، وكانت مخبأة ضمن مستودعين في مدينة حلب.

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وأعلنت الوزارة "إلقاء القبض على المتورطين وسيتم تقديمهم للقضاء المختص".


وكانت الجهات المختصة بريف حمص الشرقي أعلنت في شهر فبراير الماضي عن إحباط ومصادرة شحنة كبيرة من مادة الحشيش المخدر كانت معدة من قبل تنظيمات إرهابية لنقلها عبر البادية السورية لخارج الحدود.

 

RT

 




 

 


 

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