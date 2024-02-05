الإثنين 05-02-2024
الوكيل الاخباري
 

خان يونس تتعرض لقصف مدفعي متواصل

5 إصابات بحادثين منفصلين فجر اليوم على طرق خارجية

الاحتلال يقتحم مخيم العين في نابلس ويحاصر منزلا

السير تكشف أسباب الازدحامات على شوارع بعمان صباح اليوم

جنرال أميركي سابق: نجاح إسرائيل في غزة محدود للغاية

4000 ميجاواط الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس الاحد

قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من طولكرم

مباحثات أميركية بريطانية بشأن جهود تحقيق هدنة بغزة

مدعوون للمقابلات الشخصية - أسماء

الصحة العالمية: اجلاء 1243 حالة طبية من غزة عبر رفح

الإثنين، 05-02-2024 08:38 ص

تشيلي.. ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 112 قتيلا

65c05b3c4c59b717e006b6b3


الوكيل الإخباري - ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق عدة وسط تشيلي إلى 112 قتيلا على الأقل، وفق ما أفاد به مسؤول هناك.

وقال وكيل وزارة الداخلية مانويل مونسالفي في مؤتمر صحفي إن "الطبيب الشرعي تسلم 112 قتيلا وتم التعرف على هوية 32 جثة" كاشفا أنه لا يزال هناك "40 حريقا نشطا".

اضافة اعلان


وقال رئيس بلدية منتجع فينيا ديل مار ماكارينا ريبامونتي، وحاكم منطقة فالبارايسو رودريغو مونداكا، إن مئات من الأشخاص في عداد المفقودين.


واجتاحت النيران مناطق سكنية بأكملها وحولت الغابات الممتدة على مساحة عشرات الآلاف من الهكتارات إلى رماد.


ويواصل رجال الإطفاء لليوم الثالث على التوالي مكافحة عشرات الحرائق في وسط وجنوب البلاد.


وفرضت السلطات حظرا للتجول ليلا، لتسهيل إمداد فرق الطوارئ بالوقود، وهي "أولوية" بحسب وكيل وزارة الداخلية.


وبينما تواجه تشيلي وكولومبيا ارتفاعا في درجات الحرارة، تهدد موجة الحر باجتياح الأرجنتين وباراغواي والبرازيل في الأيام المقبلة.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ac2aa6bc03e4429

كوريا الجنوبية والسعودية تبرمان اتفاقية تعاون دفاعي

65c063084c59b733fe3611ba

باكستان.. مقتل 10 من رجال الشرطة بهجوم مسلح

كك

القيادة الوسطى الأميركية: نفذنا ضربة دفاعا عن النفس ضد هجوم حوثي

بايدن 3

بايدن: الضربات لردع الحرس الثوري الإيراني والمليشيات

main_image65bfd480e1884

الحوثيون: دعمنا لغزة لن يتأثر بأي اعتداء

00

وزير خارجية العراق: بلادنا ليست مكانا لاستعراض القوة

أخبار متعلقة
image (23)

موجة حارة تجتاح أستراليا وارتفاع مخاطر حرائق الغابات

65b8bac64c59b7094a444818

السويد تستعد للحرب وتعد تعليمات صارمة لمواطنيها

65b89c71423604037a62708c

رئيس الوزراء الياباني يريد تعديل الدستور

65b22c334c59b72da44a3444

قتيلان وجرحى في انفجار بمحطة ضخ في أورينبورغ الروسية

65af77d44c59b741653a0e9b

الولايات المتحدة ترسل رجال أمن إلى الإكوادور على خلفية الاضطرابات هناك

regnum_picture_17058234237608_big

"نوفوستي": مصرع مواطنين روسيين بحادث الطائرة الخاصة في أفغانستان