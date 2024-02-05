تشيلي.. ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 112 قتيلا

الوكيل الإخباري - ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق عدة وسط تشيلي إلى 112 قتيلا على الأقل، وفق ما أفاد به مسؤول هناك.



وقال وكيل وزارة الداخلية مانويل مونسالفي في مؤتمر صحفي إن "الطبيب الشرعي تسلم 112 قتيلا وتم التعرف على هوية 32 جثة" كاشفا أنه لا يزال هناك "40 حريقا نشطا".

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وقال رئيس بلدية منتجع فينيا ديل مار ماكارينا ريبامونتي، وحاكم منطقة فالبارايسو رودريغو مونداكا، إن مئات من الأشخاص في عداد المفقودين.



واجتاحت النيران مناطق سكنية بأكملها وحولت الغابات الممتدة على مساحة عشرات الآلاف من الهكتارات إلى رماد.



ويواصل رجال الإطفاء لليوم الثالث على التوالي مكافحة عشرات الحرائق في وسط وجنوب البلاد.



وفرضت السلطات حظرا للتجول ليلا، لتسهيل إمداد فرق الطوارئ بالوقود، وهي "أولوية" بحسب وكيل وزارة الداخلية.



وبينما تواجه تشيلي وكولومبيا ارتفاعا في درجات الحرارة، تهدد موجة الحر باجتياح الأرجنتين وباراغواي والبرازيل في الأيام المقبلة.

RT