الداخلية الروسية تصدر مذكرة بحث بحق رئيسة وزراء إستونيا

الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الداخلية الروسية، مذكرة بحث ضد رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس ووضعتها على قائمة المطلوبين بتهم جنائية.

اضافة اعلان



وتشير وسائل الإعلام إلى أن اسم كلاس ظهر فعلا على قائمة المطلوبين والملاحقين جنائيا التابعة لوزارة الداخلية الروسية.



وجاء في منشور القائمة: "كالاس كايا. مطلوبة للعدالة بموجب مادة من قانون العقوبات الجنائية الروسي".



ويلفت النظر أن الوزارة، لم تحدد خلال ذلك بالضبط المادة الجنائية التي تلاحق رئيسة وزراء إستونيا بموجبها.



وأعلنت وزارة الداخلية الروسية كذلك، وضع تيمار بيتركوب وزير الدولة الإستوني، في قائمة المطلوبين والملاحقين بتهم جنائية.



ووفقا للمعلومات المتوفرة، هذه أول مرة تتم فيها ملاحقة زعيم دولة أجنبية في روسيا الاتحادية.



كما تم إدراج وزير الثقافة الليتوانية سيموناس كايريس وبعض أعضاء البرلمان في لاتفيا في قائمة المطلوبين الروسية.

RT